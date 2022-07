Guardiani della Galassia 3, gli attori: 'È la fine di un'era, il più emozionante dei 3'

La fine di un viaggio non è mai un momento semplice: per informazioni chiedere a Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan e soci, che in questi giorni si trovano a versare fiumi di lacrime in vista di questo Guardiani della Galassia vol.3 che farà, almeno stando a quanto sappiamo, da finale per l'esperienza di James Gunn nell'MCU.

Presenti al Comic-Con di San Diego per la presentazione del trailer di Guardiani della Galassia vol.3, i protagonisti del film hanno infatti esternato le loro emozioni per quest'ultimo capitolo della loro storia: "Non preparatevi emotivamente in alcun modo, andate a vederlo e basta e capirete perché la gente si sia commossa. Per noi è un momento davvero emozionante, guardandolo per la prima volta abbiamo ricordato tutto quello che abbiamo fatto quest'anno" sono state le parole di Chris Pratt.

All'attore di Star-Lord hanno fatto ecco Will Poulter ("Penso sarà il più emozionante tra i film dei Guardiani"), Karen Gillan ("È una bellissima storia, e per noi è un po' la fine di un'era") e ovviamente James Gunn: "Parla di emozioni, di questi personaggi, dei loro viaggi e della scoperta di alcune verità su loro stessi. È la fine della storia per questi personaggi" ha spiegato il regista.

Insomma, meglio tenere a portata di mano i fazzoletti: l'ultimo atto della famiglia spaziale più amata dell'MCU promette di farci piangere non poco! James Gunn, intanto, ha confermato che il trailer del Comic-Con di Guardiani della Galassia con arriverà online.