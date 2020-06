Guardiani della Galassia 3, Adam Warlock è il villain del cinecomic nel mitico fan poster

Sale l'attesa verso il terzo volume dei Guardiani della Galassia, il quale nonostante le bocche cucite di regista e cast quasi sicuramente vedrà la presenza del temibile Adam Warlock, che in questo nuovissimo fan poster appena confezionato ad arte appare già come villain principale della pellicola scritta e diretta da James Gunn.

Stavolta non abbiamo il look di un attore preciso a far riferimento a Warlock, visto che in precedenza era già stato ritratto con il volto di Zac Efron e in un altro realistico poster con Nikolaj Coster-Waldau. Ricordiamo che Adam Warlock è un personaggio dei fumetti Marvel creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1967 (introdotto per la prima volta in assoluto nel #66 di The Fantastic Four.

Dopo la fine di Guardiani della Galassia Vol. 2, del personaggio si è persa ogni traccia, probabilmente ancora in fase gestatoria dentro l'incubatrice iper-tecnologica dei Sovereign, ma forse avremo modo di vederlo nell'attesissimo Guardiani della Galassia Vol. 3, magari come parte importante della trama. È sicuro che i Russo non hanno voluto utilizzarlo nel memorabile Avengers: Endgame per una questione di "rispetto artistico" nei confronti di James Gunn, lasciando a lui il compito di darne una prima e importante lettura cinematografica.

Nonostante i fan della Marvel si aspettino il personaggio nel prossimo volume del franchise, lo stesso James Gunn non ha mai confermato la cosa: A chi gli chiedeva chi sia stato scelto per interpretare Warlock nel prossimo film sui Guardiani, però, Gunn ha giustamente risposto: "Non ho mai detto che Adam Warlock sarà nel film". Nulla da fare, dunque: indurre il regista all'errore di svelare dettagli tenuti ancora in segreto è una missione praticamente impossibile... Sempre ammesso che in questo caso ci sia qualcosa da svelare!