Guardiani della Galassia 3, l'action figure di Groot svela un dettaglio inaspettato!

Groot è uno dei personaggi maggiormente attesi nel terzo volume di Guardiani della Galassia diretto da James Gunn. Ora un dettaglio insolito è stato svelato da Hasbro con la pubblicazione delle foto dell'action figure che verrà messa in commercio, con la presenza insospettabile di un altro personaggio.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Guardiani della Galassia Volume 3. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Guardiani della Galassia Volume 2, penultimo capitolo della saga cinematografica facente parte del Marvel Cinematic Universe e diretta dal nuovo capo del DC Universe, il regista e produttore James Gunn.



Nelle immagini pubblicate sui social si vede Groot dotato di ali modellate su quelle comunemente associate agli insetti.

Inoltre nelle immagini si vede il personaggio tenere in mano un Baby Rocket. Al momento non si conosce molto della trama del film ma Dave Bautista ha dichiarato che il terzo volume sarà migliore dei precedenti film.



"Pensavo che Guardiani fosse il migliore poi Guardiani 2 il migliore. Dopo aver letto la sceneggiatura e dopo esser stato in questo film e averlo girato devo dire che è semplicemente molto meglio [dei precedenti]" ha dichiarato la star di Bussano alla porta.

A gennaio Dave Bautista ha detto addio a Drax, dichiarando di essere intenzionato a recitare in ruoli più drammatici, proprio come quello nel film di M. Night Shyamalan.