Guardiani della Galassia 2, James Gunn e quel cameo di Stan Lee: 'Rubai l'idea da Twitter'

I cameo di Stan Lee sono stati uno dei tratti caratteristici del Marvel Cinematic Universe sin dai suoi primi vagiti, appuntamento imperdibile per i fan ad ogni nuovo film uscito in sala: le comparse dell'indimenticato fondatore di Marvel diedero vita anche alle teorie più disparate, come quella che Guardiani della Galassia vol.2 sembrò confermare.

Nel secondo capitolo della saga diretta da James Gunn trovammo infatti il buon Stan in compagnia di un gruppo di Osservatori, vale a dire quegli esseri incaricati di sorvegliare sul multiverso, ai quali il nostro raccontava del suo passato da fattorino della FedEx.

La teoria che sembrava trovare conferma in ciò era quella secondo cui i vari personaggi interpretati da Lee sarebbero in realtà sempre lo stesso personaggio, ovvero un Osservatore incaricato di sorvegliare i nostri eroi: il riferimento al lavoro svolto presso la FedEx cascava quindi a fagiolo, avendo visto il vecchio Stan in quei panni durante Captain America: Civil War.

Casualità? Tutt'altro! James Gunn, infatti, ha ammesso di essersi ispirato proprio a quella famosa teoria per il cameo: "Rubai l'idea dalle teorie che giravano su Twitter, penso siano esilaranti" ha confessato il regista tramite social. Davvero un bel modo per mostrare empatia nei confronti dei fan, non trovate? Recentemente, intanto, James Gunn ha anche confermato un'altra teoria su Guardiani della Galassia; vediamo, invece, in che modo il regista convinse Marvel ad affidargli Guardiani della Galassia.