Guardiani della Galassia 2, Ego è identico a Liam Neeson nei primi concept art

Nelle scorse ore sono arrivati sui social alcuni concept art inutilizzato di Guardiani della Galassia Vol. 2 che mostrano un design alternativo per il villain Ego.

La cosa divertente è che, sebbene nel film alla fine il personaggio sia stato interpretato da Kurt Russell, evidentemente l'artista si era ispirato ad un attore completamente diverso per i primi studi del villain: come potete vedere nel post in calce all'articolo, la versione originale per il Marvel Cinematic Universe del padre di Star Lord assomiglia non poco al Liam Neeson di Batman Begins, primo film della trilogia di Christopher Nolan.

Condiviso da Jerad S. Marantz, questo Ego ha l'aspetto di un guerriero ed è molto diverso rispetto a quello visto nel secondo episodio della saga scritta e diretta da James Gunn. L'artista ha scritto: "Ecco un breve schizzo del costume che ho fatto per Ego per Guardians of the Galaxy Vol2. Ho dovuto disegnare un paio di opzioni per il personaggio. Credo che il progetto finale sia stato realizzato dal mio buon amico Jackson Sze. È abbastanza brillante, dateci un'occhiata."

Che ne pensate di questa prima versione del personaggio? La preferite rispetto a quella vista nel film? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai divertenti errori di Kurt Russell sul set di Guardiani 2 e all'inquietante look originale di Mantis.