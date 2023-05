Guardiani della Galassia 2, Bautista fu costretto ad ore di sauna per rimuovere il trucco!

Guardiani della Galassia Vol. 2 non è stato un set facile da affrontare soprattutto per Dave Bautista. L'attore, per interpretare il personaggio di Drax, fu costretto ad ore di trucco e a lunghi periodi in sauna alla fine delle riprese per rimuovere tutto il makeup applicato.

Uno dei principali motivi per cui Dave Bautista ha lasciato la trilogia dei Guardiani della Galassia riguarda proprio il lungo tempo passato sulla sedia dei truccatori. Nel momento in cui era stato considerato per il ruolo James Gunn aveva avvisato l'interprete della necessità di diverse ore di trucco per dar vita al personaggio di Drax. Se per Guardiani della Galassia Vol. 1 le ore erano ben tre, per il secondo capitolo si è tradotto in 90 minuti non meno impegnativi.

Nonostante la riduzione drastica del tempo di applicazione del trucco, Bautista, nel corso del tempo, ha accusato sempre di più il colpo. Secondo quanto raccontato, infatti, il problema non era solo creare il personaggio di Drax ma anche il post riprese quando l'attore era costretto a passare ore in sauna per far "sciogliere" il trucco minuziosamente applicato. La procedura, da ripetere ogni giorno durante la lavorazione del film, deve aver sicuramente appesantito e reso più impegnativa l'esperienza di Dave Bautista sul set del film.

