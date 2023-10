I Guardiani del destino, il numero di telefono presente nel film esiste davvero!

Nel 2011 arrivava nei cinema I Guardiani del destino, pellicola con protagonisti Matt Damon ed Emily Blunt nei panni dei due protagonisti. Come ogni film che si rispetti, anche in questo sono presenti dei piccoli ed imprevedibili easter egg che lo rendono un 'unico' solo e particolare.

I Guardiani del destino è stato ricordato per una particolare critica riservata ad Obama e per il modo in cui racconta la storia di un incontro fortuito tra un politico ed una ballerina. La loro conoscenza fa deragliare la traiettoria che i Guardiani del destino avevano prospettato per loro, portando ad una vera e propria corsa contro il tempo in nome dell'amore. Nella pellicola, però, è presente un piccolo particolare che la legherebbe ad altri film appartenenti alla Universal Studios.

In una scena, infatti, vediamo il personaggio di Emily Blunt dare un numero di telefono al protagonista. Nonostante molti abbiano pensato che fosse inventato, in realtà il numero è di proprietà della Universal ed era comparso anche in altri film come Munich di Steven Spielberg, Certamente, forse e Scott Pilgrim Vs The World. Per diversi anni il numero di telefono è stato realmente attivo nonostante nessuno rispondesse alle chiamate. La Universal ha deciso di disattivarlo ufficialmente solo nel 2022.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione de I Guardiani del destino. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!