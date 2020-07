I Guardiani del Destino, Matt Damon nei panni dell'uomo comune di Philip K. Dick

Questa sera sul canale 20 di Mediaset andrà in onda I Guardiani del Destino, adattamento cinematografico del racconto di Philip K. Dick scritto e diretto da George Nolfi e con protagonista la coppia inedita formata da Matt Damon ed Emily Blunt. Il lungometraggio, tuttavia, amplia la storia di base per estenderla ulteriormente.

Il film, un thriller fantascientifico dalle premesse sconvolgenti, è in realtà tratto dal racconto di Dick intitolato Squadra riparazioni e pubblicato nel 1954. Questo si basava su una premessa molto semplice che è poi la stessa da cui comincia anche il lungometraggio, salvo poi distanziarsene in seguito. Il protagonista del racconto, Eddie Fretcher, è il tipico uomo comune americano, lavoratore della classe media che tutti i giorni si reca meccanicamente al suo impiego senza battere ciglio (come capita spesso nella prosa dickiana), ma un giorno si accorge che qualcosa non va: i suoi colleghi e il suo capo appaiono come immobilizzati e bloccati, quando prova a toccarli questi diventano cenere. Il protagonista ha assistito casualmente all'intervento della "squadra riparazioni" volta a correggere e migliorare particolari circostanze.

Il racconto nella sua evoluzione ha più similitudini con "L'uomo che sapeva troppo" di Alfred Hitchcock, con il protagonista che verrà inseguito per non rivelare questa verità a nessuno. Il film con Matt Damon parte dalla stessa premesse, ma la vicenda si arricchisce dell'elemento della predestinazione e della scelta del proprio destino (da qui il titolo italiano), con la storia d'amore tra il protagonista, qui chiamato David Norris, e la ballerina interpretata dalla Blunt che occupa il nucleo centrale del lungometraggio.

Diciamo che la prosa di Dick viene piegata a fini commerciali e alla logica di Hollywood, ma in sostanza il corpo centrale della sua poetica rimane pressoché identico e fedele. Un film che forse non avrà la potenza di un Blade Runner o di Minority Report (anch'essi tratti da Dick) ma comunque da non perdere.