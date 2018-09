Guardiani della Galassia Vol. 3: lo script di James Gunn sarà utilizzato dalla Disney

Dopo il brusco e inatteso licenziamento di James Gunn da parte della Dinsey, il progetto attorno al terzo volume dei Guardiani della Galassia è stato messo in pausa a tempo indeterminato.

Nonostante, sembra, non ci sia alcuna possibilità per un rientro di Gunn in azienda e di nuovo alla regia del film, la storia che riguarda la sceneggiatura da lui scritta è alquanto diversa. Gunn ha terminato e consegnato lo script prima di essere licenziato e questo setterebbe anni e anni futuri per il Marvel Cinematic Universe. Mentre un diverso regista potrebbe prendere il posto di Gunn al timone, risulterebbe più difficile cambiare la storia e gli eventi senza il diretto coinvolgimento di Gunn stesso. Recentemente si era sparsa la voce che lo script di Guardiani della Galassia Vol. 3 sarebbe rimasto pressoché identico a quello consegnato da Gunn, ma manca ancora una conferma ufficiale.

Il fratello del regista, Sean Gunn, che tra l’altro interpreta anche Kraglin e fornisce le movenze in motion-capture per Rocket, ha parlato a Tulsa World della sua carriera e gli è stato chiesto, ovviamente, cosa stia effettivamente accadendo all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel, fornendo un importante aggiornamento sul terzo Guardiani della Galassia:

“Ancora non so cosa succedere con Guardiani 3. Quello che so è che la Disney vuole ancora farlo e hanno tute le intenzioni di utilizzare lo script che mio fratello ha scritto. Ovviamente, è una situazione sconveniente per tutti, soprattutto per lui, ma io sono anche una persona che si è preparata ad affrontare un lavoro di sei mesi per realizzare quel film e adesso è tutto sospeso”.

Ricordiamo che Guardiani Della Galassia Vol. 3, a questo punto, non ha più una data di uscita ufficiale né i produttori hanno ancora deciso chi andrà a sostituire Gunn nel ruolo di regista.