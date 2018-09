Guardiani della Galassia Vol. 3: raccolta fondi per un manifesto pro-James Gunn

I fan di Guardiani della Galassia non hanno ancora rinunciato a vedere il terzo volume della saga diretto da James Gunn, nonostante il licenziamento della Disney in seguito a dei controversi tweet postati in passato sul web dal regista. E alcuni appassionati si stanno adoperando per cercare una nuova soluzione che possa rimettere a posto le cose.

Un gruppo che si auto definisce 'Guardians Family' ha creato un account GoFoundMe per raccogliere 2000 dollari, acquistare un tabellone pubblicitario (o più di uno) e convincere la Disney a riassumere James Gunn.

L'idea sarebbe quella di collocare i cartelloni all'esterno dei parchi a tema della Disney in Florida e in California, nel periodo vicino alle vacanze, con l'obiettivo di 'massimizzare l'esposizione'. Per il momento la raccolta fondi sembra procedere piuttosto bene e i 2000 dollari non sembrano un traguardo impossibile.

James Gunn è stato licenziato dalla Disney e allontanato dalla regia di Guardiani della Galassia dopo che alcuni tweet ironici e di pessimo gusto di qualche anno fa sono riemersi, nonostante anni prima lo stesso Gunn aveva provveduto a scusarsi.

La controversa vicenda ha comunque portato James Gunn lontano dalla regia del terzo volume della saga.

"Gli atteggiamenti offensivi e le dichiarazioni su Twitter da parte di James Gunn sono indifendibili e incoerenti con i valori del nostro studio e abbiamo interrotto i rapporti commerciali con lui" aveva spiegato la Disney in un comunicato.

Questa nuova idea dei fan si unisce alla petizione su Change.org che ha superato le 400.000 firme. Ce la faranno gli appassionati dei Guardiani a riportare dietro la macchina da presa il timoniere dei primi due volumi?