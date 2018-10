Guardiani della Galassia vol.3 posticipato almeno fino al 2021

Dopo l'uscita, il prossimo anno, di Avengers 4, non aspettatevi di rivedere i Guardiani della Galassia molto presto. O, almeno, è questo quello che ci suggerisce il nuovo report di Production Weekly.

Nonostante Guardiani della Galassia vol.3 abbia già un titolo di lavorazione, il sito afferma che la produzione del cinefumetto non inizierà prima del 2021. Questo vuol dire che, realisticamente parlando, dovremmo vedere il terzo capitolo nelle sale cinematografiche soltanto nel corso del 2022. Questo posticipo, ovviamente, è stato dovuto al licenziamento di James Gunn da regista della pellicola; per chi non lo sapesse ancora, sono tornati sul web alcuni tweet vecchi di dieci anni di Gunn in cui scherzava pesantemente su temi come stupri e pedofilia. Il licenziamento è stato fortemente voluto dai vertici della Walt Disney Pictures.

Nonostante questa mossa della Disney, i Marvel Studios stanno combattendo per usare, quantomeno, la sceneggiatura scritta da James Gunn prima del suo licenziamento. Gunn, invece, è stato ingaggiato dalla Warner Bros. Pictures per scrivere un "nuovo film" della Suicide Squad.

Guardiani della Galassia ha fatto il suo debutto nel 2014, diventando immediatamente un cult acclamato da pubblico e critica. Scritto e diretto da Gunn, il film è stato un grosso successo tanto da spingere la Marvel a dare semaforo verde ad un sequel, uscito nel 2017, in cui il filmaker aveva carta bianca su trama e personaggi da includere.