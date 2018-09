Guardiani della Galassia Vol.3: parla Glenn Close 'È dura pensare di farlo senza di lui!'

Poiché James Gunn è stato licenziato dalla Disney, il progetto Guardiani della Galassia Vol.3 è stato messo all'angolo indefinitamente. In molti si sono spesi per cercare di far reintegrare il regista, ma senza successo. Ora parla Glenn Close, Nova Prime nel Marvel Cinematic Universe.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Empire Magazine, l'attrice ha detto diverse cose sulla questione Gunn e Guardiani della Galassia Vol. 3:

"È stato come tornare bambina (lavorare a Guardiani della Galassia). Ho sempre voluto essere in un film del genere, quindi sono stata molto felice di farne parte.Trovarmi in una stanza dove c'era una grande sala di controllo, con la guerra che infuriava fuori, sapendo che fuori, in realtà non c'era nulla tranne un ragazzo con una pallina da tennis è stata una sfida. E loro mi dicevano: "Guarda la pallina e immagina." E ho pensato: "Posso farlo, ce la posso fare! È facile! E' stato molto divertente, e devo dire che James Gunn è stato fantastico... E quindi è difficile pensare a un nuovo film della saga senza di lui; è triste e fa emergere, credo, alcuni problemi molto spinosi intorno a questo movimento. Spesso ne parlo con le donne che incontro e ci si chiede se è proprio così che si dovrebbe reagire. Insomma, parlare ancora di cose successe 10, 12 anni fa? È giusto rovinare le persone per cose che hanno scritto in un contesto e in un tempo completamente diversi? Se tornassimo noi indietro, rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto? E comunque, chi può vivere pensando alle cose che ha scritto 10 anni fa? Mi sembra che ci sia qualcosa di sbagliato in questo. Siamo creature molto imperfette, guardate cosa stiamo facendo al nostro mondo. Ne parlavo con qualcuno proprio ieri sera e dicevo: avete una persona che ha l'energia creativa per creare qualcosa come Guardiani della Galassia, che è però anche un essere umano, quindi imperfetto, un uomo che è stato provocatorio, certo, ma questo lo sminuisce come artista? Io non la penso così, personalmente. Altrimenti bisognerebbe mettere al muro anche gente come Picasso che, per esempio, trattava le donne come fossero pezze da piedi. Insomma, di certo è in corso un grande cambiamento culturale, ma dobbiamo anche prendere in considerazione la natura umana."

Guardiani della Galassia Vol. 3 è un progetto che, al momento, è stato accantonato in modo indefinito dai Marvel Studios.