Guardiani della Galassia Vol.3: due attori di Scandal vogliono un ruolo nel film di Gunn!

Fare parte di un progetto comeè certamente solo un sogno per alcuni, ma due star dello show tv Scandal ci hanno provato, e hanno lanciato un appello a James Gunn, così che li consideri per il prossimo capitolo!

Gunn ha portato i primi due film dei Guardiani alla gloria grazie anche ad un cast di attori famosi come Chris Pratt, Zoe Saldana e Dave Bautista. Tuttavia, quando i ladri intergalattici sono tornati nel cosmo, nel 2017, con Guardiani della Galassia vol. 2, Gunn ha davvero alzato il tiro, includendo cameo di attori e attrici "storici" come Sylvester Stallone, Michelle Yeoh e Ving Rhames. Per Vol. 3 il regista dovrà tirare fuori dal cilindro qualcosa di ancora più speciale per superare i film precedenti e Gunn è già alla ricerca di altri grandi nomi da lanciare nel franchise Marvel.

Tony Goldwyn e Joshua Malina, attori del serial di Shonda Rhimes, Scandal, si sono autocandidati via social. Poiché ormai il ruolo del Presidente USA, quello di Fitzgerald Grant è finito per Goldwyn, lui ci ha tenuto a sottolineare che, al momento, è "tecnicamente disoccupato". Gunn e Goldwyn hanno lavorato insieme a The Belko Experiment, e il regista ha dichiarato che tornare a collaborare con l'attore non gli dispiacerebbe affatto, magari portandolo effettivamente al fianco di Star-Lord & co.

Ecco i tweet: "James Gunn ✔ @JamesGunn Come sai bene, @tonygoldwyn, lavorerei con te di nuovo SUBITO"

Goldwyn ha risposto gentilmente, chiedendo a Gunn se fosse serio, ma questo "fan-casting" non è finito qui. L'uomo che ha interpretato, sempre in Scandal, l'avvocato corrotto avversario di Grant, Joshua Malina, ha anche lui buttato la sua candidatura nella mischia, dicendo che conosce i due singolarmente - Gunn per i suoi film e Goldwyn di persona - e ha chiesto di essere considerato per un lavoro al fianco di Godwyn in Guardiani della Galassia Vol.3:

"🌎Joshua Malina🌎 ✔ @JoshMalina Conosco ognuno di voi anche se separatamente. Per la legge transitiva, chiedo un lavoro."

Chissà chi sceglierà Gunn?

Per adesso accontentiamoci di vedere nuovamente i Guardiani in azione in Avengers: Infinity War, che esce in sala il 25 aprile.