Guardiani della Galassia vol.3: Disney e Marvel difficilmente riprenderanno James Gunn

Nonostante tutti i report di questi giorni, sembra che, alla fine, la decisione della Walt Disney Pictures di licenziare James Gunn da regista di Guardiani della Galassia vol.3 resterà tale e, di conseguenza, non verrà reintegrato come filmaker del terzo episodio.

Sebbene la notizia non è confermata e mancherebbe un comunicato ufficiale, viene riportata da Variety, piuttosto autorevole in questi casi. James Gunn è stato licenziato a luglio da regista di Guardiani della Galassia vol.3 direttamente da Alan Horn della Disney dopo che, alcuni suoi tweet vecchi di dieci anni, in cui scherzava su temi pesanti come pedofilia e stupro, hanno fatto la ricomparsa in rete, gettando la figura del filmaker nello 'scandalo' nell'era del MeToo. La reazione della Disney è stata immediata, cosi come quella del cast e della comunità del web che, nonostante contro i tweet di Gunn, hanno iniziato una campagna per il suo reintegro.

Variety afferma che Horn, spinto da tutto questo 'affetto', ha acconsentito ad incontrare Gunn nei giorni precedenti in un meeting 'civile e professionale', ma che la decisione finale dell'incontro è stata la conferma del licenziamento. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, non è riuscito a partecipare al meeting e, stando al sito, nonostante abbia combattuto a lungo per la visione del regista, ha deciso per supportare Alan Horn in questa delicata situazione.

Feige dovrà iniziare a trovare immediatamente un nuovo regista per rispettare la data di uscita (rumoreggiata per il 2020) e l'inizio delle riprese (gennaio 2019). Variety spiega che, nonostante Feige voglia mantenere quantomeno la sceneggiatura di James Gunn, è probabile che il nuovo filmaker che la Marvel ingaggerà per il progetto, finirà per rettificarla aggiungendo la sua impronta personale al cinecomic.

Chiaramente tutto questo è solo un rumor e vi terremo aggiornati a riguardo.