Guardiani della Galassia Vol.3: Dave Bautista potrebbe non tornare per via del "caso Gunn"

Drax il Distruttore, interpretato ormai da molto tempo dall'ex wrestler Dave Bautista, potrebbe non tornare in Guardiani della Galassia Vol. 3. O meglio, il suo interprete potrebbe non tornare, visto che non abbiamo idea di quale sia il fato dei personaggi dopo gli eventi recenti avvenuti nel film sui Vendicatori. SPOILER

Dave Bautista dice di non essere più sicuro di voler lavorare ancora per la Disney, dopo il licenziamento di James Gunn. Lo sapevamo, ma ha ribadito il concetto in una recente intervista, che potete vedere anche nel player.

Come sapete la Disney sta mantenendo il punto sulla decisione di licenziare James Gunn dal franchise di Guardiani della Galassia che, fino a quel momento, aveva diretto completamente da solo, dandogli un'impronta inconfondibile che faceva di questi film qualcosa di molto diverso dagli altri cinefumetti Marvel Cinematic Universe, restando comunque legato al tono generale dell'universo condiviso della Casa delle Idee.

Parlando a Jonathan Ross, durante un'intervista alla tv nazionale USA, Dave Bautista ha detto che, alla fine, potrebbe decidere di non lavorare ancora per la Disney. Naturalmente, come avevamo già riportato in precedenza, Bautista tornerà per completare le riprese aggiuntive (di due giorni a quanto pare), di Avengers 4 - diretto dai fratelli Russo - ma dubita di riprendere il ruolo di Drax il Distruttore per un terzo film sui Guardiani della Galassia, qualora si facesse.

"È una conversazione molto amara da fare perché non sono molto contento di quello che hanno fatto con James Gunn. Al momento stanno accantonando il film, è sospeso indefinitamente. Ad essere sincero non so se voglio lavorare ancora per Disney."

Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Per adesso vi ricordiamo che Avengers: Infinity War è disponibile in home video e che Avengers 4 arriverà in sala dopo Captain Marvel, nel 2019.