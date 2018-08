Guardiani della Galassia vol.3: Chris Pratt sulla questione 'James Gunn'

Anche se i report davano per possibile un suo ritorno alla regia (dopo i recenti scandali che hanno portato al suo licenziamento), al momento James Gunn è ancora 'fuori dai giochi' di Guardiani della Galassia vol.3.

Tra tutti i membri del cast dei due cinecomics diretti da James Gunn (che hanno anche scritto una 'lettera aperta' ai fan), il più vocale è stato sicuramente Dave Bautista, che ha addirittura minacciato di lasciare il progetto qualora non fosse stato utilizzato quantomeno lo script di Gunn per il film.

Ora a parlare in una nuova intervista è il protagonista del franchise, Chris Pratt, interprete di Peter Quill a.k.a. Star-Lord. "Non sono tempi facili" spiega l'attore "Adoriamo James ed è un mio carissimo amico, ma adoriamo anche interpretare i Guardiani della Galassia. E' una situazione complicata per tutti. E sapete, vogliamo andare avanti e fare quel che è giusto ed essere le persone migliori possibili".

"Adoro andare al Comic-Con e non ho rilasciato interviste durante la convention perché è stato veramente scioccante" ha continuato Pratt "Ci abbiamo messo molto tempo e molti pensieri nella lettera che abbiamo scritto successivamente. E sentiamo che quella lettera debba essere l'unica cosa che dovremmo dire a riguardo. Siamo stati molto chiari ed onesti sul come ci sentiamo a riguardo".