Guardiani Della Galassia Vol.3: Bautista svela cosa vorrebbe per Drax

Nonostante Bautista abbia lavorato molto sul lato drammatico di Drax, il personaggio è ormai famoso per la sua involontaria vena comica, e anche l'attore sembra averlo ormai capito: proprio per questo si aspetta di mantenere una simpatica tradizione per Guardiani della Galassia vol.3.

Nei primi due film Drax riusciva, in un modo o nell'altro, a ritrovarsi ricoperto di melma gialla. In Guardiani della Galassia era lo spietato Ronan a farlo precipitare in una vasca piena ti tale sostanza, dopo averlo battuto in uno scontro nel quale l'eroe di Bautista aveva dato mostra di tutta la sua avventatezza. Una caratteristica che non ha abbandonato con vol.2, visto che proprio nella sequenza musicale iniziale lo abbiamo visto lanciarsi, senza pensarci due volte, tra le fauci di un mostro alieno, per poi riuscire a farsi largo dall'interno della bestia e uscire fuori ricoperto di... sì, ancora uno strano liquido giallo.

Per questo quando un fan ha chiesto al regista James Gunn se ci sarebbe stato qualcosa di simile anche nel prossimo film, per mantenere viva la tradizione, lo stesso Bautista è intervenuto su Twitter, affermando: "Voglio sbilanciarmi e ipotizzare che sarà davvero così!". Ovviamente non poteva non allegare un'emoji disgustata. Chissà cosa gli capiterà stavolta. Magari si ritroverà all'interno del naso di un alieno gigante... speriamo solo che il team di Guardiani sarà lì per salvarlo.

Purtroppo dovremo aspettare ancora un po' per scoprirlo, stando alle ultime dichiarazioni di James Gunn.