Guardiani della Galassia Vol. 2: nei disegni un Taserface davvero terrificante

Nonostante non compaiano nel titolo, i Guardiani della Galassia saranno tra i protagonisti assoluti del prossimo film del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Infinity War, in programma nelle sale cinematografiche italiane dal 25 aprile. La battaglia contro Thanos sarà l'occasione per poterli vedere riuniti dopo i due volumi precedenti.

Sia Guardiani della Galassia che il seguito, Guardiani della Galassia Vol. 2, hanno conquistato il cuore dei fan. Nel sequel inoltre James Gunn ha inserito alcuni personaggi nuovi, tra cui Taserface, un personaggio relativamente oscuro dei fumetti Marvel. Ora sono stati diffusi dei nuovi disegni che mostrano un Taserface più terrificante del solito, un personaggio formidabile e tosto.

Il filone dei Guardiani della Galassia vede protagonisti Chris Pratt nel ruolo di Star-Lord, Zoe Saldana nei panni di Gamora, Dave Bautista in quelli di Drax, il Distruttore, con Vin Diesel a prestare la voce a Groot e Bradley Cooper a Rocket.

Nel ruolo di Taserface ha recitato Chris Sullivan, che interpreta per la prima volta il personaggio. Sullivan è noto soprattutto per le sue partecipazioni sul piccolo schermo, nelle serie The Knick e This Is Us.

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà nel 2020 e prossimamente potrebbero iniziare le varie fasi di lavorazione del film.