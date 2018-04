Guardiani della Galassia Vol.2: favolose Concept Art alternative dei Guardiani Originali

In Guardiani della Galassia Vol. 2 sono stati introdotti molti nuovi personaggi come, per esempio, la squadra originale dei Ravagers di Yondu. Date un'occhiata ai disegni alternativi di Stakar e degli altri!

In Avengers: Infinity War vedremo di nuovo la squadra di Star-Lord e i Guardiani della Galassia giocare un ruolo importante nella battaglia contro Thanos. Vederli insieme agli Eroi Più Forti della Terra sarà estremamente soddisfacente per i fan di tutto il mondo, ma adesso soffermiamoci approfonditamente su Guardiani Vol. 2, diretto da James Gunn, e su questi concept, che sono molto diversi da quelli che abbiamo visto nella pellicola finale.



Guardate pure la gallery!



Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Marvel's Guardiani della Galassia Vol. 2 continua a seguire le avventure del team mentre si inoltrano fino ai confini del cosmo. I Guardiani dovranno lottare per rimanere uniti come una famiglia mentre svelano i misteri dietro la vera identità del padre di Peter Quill (Chris Pratt). Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi dei fumetti classici amati dai fan giungeranno in soccorso dei nostri eroi mentre l’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.