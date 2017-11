Guardiani della Galassia vol.2, ecco il look alternativo di Mantis

Vi è piaciuto il look di Mantis in Guardiani della Galassia vol.2? Se la vostra risposta è no, l'artistaha diffuso in rete un concept che mostra il look alternativo - e scartato - del personaggio.

Il concept lo trovate qui sotto. Cosa ne pensate? Preferite il look finale o avreste preferito qualcosa di più simile a questo concept art?

Il film è scritto e diretto da James Gunn e prodotto da Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nikolas Korda e Stan Lee sono i produttori esecutivi.

Il cast: Chris Pratt (Jurassic World), Zoe Saldana (Star Trek Beyond), Dave Bautista (Spectre) nel ruolo di Drax, Vin Diesel (Fast & Furious 7), Bradley Cooper (Joy), Michael Rooker (The Walking Dead), Karen Gillan (La Grande Scommessa), Pom Klementieff (Oldboy), Elizabeth Debicki (Il Grande Gatsby), Chris Sullivan (This Is Us), Sean Gunn (Una Mamma per Amica), Tommy Flanagan (Il Gladiatore), Laura Haddock (Luther), Sylvester Stallone (Creed – Nato per Combattere) e Kurt Russell (The Hateful Eight).