Guardiani della Galassia: Rainn Wilson difende l'amico James Gunn

Riprende il discorso intorno al licenziamento in tronco da parte della Disney verso James Gunn, e l’ultimo a prendere le parti del regista di Guardiani della Galassia è Rainn Wilson.

Dopo lo sfogo di tutto il cast di Guardiani della Galassia, che si è stretto all’unanimità intorno a Gunn, con Dave Bautista, in testa al gruppo, a scongiurare un suo ritorno nel franchise se il regista non dovesse più essere richiamato, arrivano le parole di Wilson, diretto da Gunn in Super, pellicola del 2010 che lo vedeva al fianco di Ellen Page e Kevin Bacon.

“Certo che vorrei ancora lavorare con lui – ha dichiarato Rainn durante una convention tenutasi a Salt Lake City – è una persona molto intelligente, un grande regista e un vero amico. Insomma, una delle persone più brillanti con le quali abbia mai lavorato”.

Poi, su quanto successo, ha commentato: “Si tratta di messaggi di dieci anni fa. Ma al di là di questo sapete che lui è un provocatore, questi tweet erano solo una provocazione. James ha sempre cercato di premere con forza su certi tasti e di andare oltre la linea di confine su certi argomenti. Anche vedendo Super potete accorgervi che ci sono un mucchio di cose strane. Tutti quanti diciamo cose stupide su Twitter a volte, ma gli auguro tutto il meglio- ha dichiarato in chiusura Wilson- penso che avrà una grandissima carriera perché ha grande talento. Ed è bellissimo vedere tutto il supporto che ha ricevuto”.

Al momento, lo ricordiamo, la produzione di Guardiani della Galassia Vol.3 (inizialmente previsto per il 2020) è al momento sospesa a tempo indeterminato, con il cast libero di dedicarsi ad altri progetti.