Guardiani della Galassia, James Gunn ci mostra le bozze originali del suo storyboard

Alcuni degli storyboard originali usati da James Gunn persono stati pubblicati online. Essendo personaggi amatissimi, è difficile immaginare come sarebbe l'MCU senza i Guardiani.

Ma non è sempre stato così: fin a pochi anni fa infatti, non molti erano a conoscenza dell'esistenza dei Guardiani, a parte gli avidi lettori di fumetti.

Dal loro debutto cinematografico nel 2014, Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Groot (doppiato da Vin Diesel), Rocket (doppiato da Bradley Cooper) e Drax (Dave Bautista) sono diventati nomi familiari e molto amati da un nutrito fandom.

Tra meno di tre mesi poi, la squadra (cresciuta, grazie all'arrivo di Nebula - Karen Gillan - Kraglin - Sean Gunn - e Mantis - Pom Klementieff), si preparerà ad incontrare i Vendicatori in Avengers: Infinity War, in arrivo il 25 aprile in Italia.

Gunn, il regista della trilogia su i Guardiani della Galassia, ha percorso, nel frattempo, un viaggio nel passato, tramite il suo account Facebook, per ricordare a sé stesso e anche a noi, come il viaggio sia iniziato, ecco cosa ha scritto:

"Ho appena trovato il mio pacchetto originale di Guardiani della Galassia, poco prima di essere scelto per girare il film. Non avevo ancora il lavoro, ero uno tra i pochi registi ad essere stati presi in considerazione. Il mio pacchetto comprendeva una dichiarazione di 10 pagine, 19 pagine di immagini e ispirazione per il film, e 42 pagine di storyboard sulla prima scena d'azione del film (è di questo che si tratta nel post che vedete).La prima frase della prima pagina del pacchetto recita: "La vita è spesso esternamente brutta e dura - ma, in fondo, l'amore e l'altruismo sono le forze guida del nostro universo." Questo è ancora oggi il tema principe dei tre film sui Guardiani. Ad ogni modo, pensavo che vi sarebbe piaciuto questo piccolo assaggio dell'inizio del progetto."

Che ne dite?