Guardiani della Galassia: James Gunn conferma un dettaglio della scena alla Kyln Prison

Il regista di, ha confermato un dettaglio sottile ma molto interessante sulla sequenza alla prigione.è il luogo di uno dei set più emozionanti e cruciali dell'intero film, visto chepresenta un piano per permettere al team di fuggire. Per riuscirci avrebbero dovuto indossare tute gialle.

Il team, a parte Groot, avrebbero dovuto indossare le tute per un po' di tempo ma guardando il film potreste aver notato che le tute non erano affatto a tinta unita. Ognuno di loro aveva un motivo a righe sulla parte anteriore delle gambe. E un recente post pubblicato online ha svelato che ognuna di quelle strisce rappresenta un crimine per cui sono stati catturati mentre lo commettevano. Gunn ha quindi voluto spiegare meglio questo tema, condividendo un lungo post su Facebook collegandosi ad un threat di Reddit sulla scena della prigione in Guardiani della Galassia. I diversi colori rappresentano invece i diversi crimini commessi.

Nella mente di James Gunn ecco come sono stati attribuiti i crimini ai vari personaggi: Peter Quill (rapina, cospirazione criminale, sesso con un membro della famiglia reale), Gamora (lunga lista di omicidi e omicidi), Rocket (attività mercenaria, gravi lesioni personali, incendio doloso, fuga dalla prigione, ubriachezza pubblica), Drax (grave danno fisico, omicidio e 'ogni varietà di materiale distruttivo che puoi immaginare').

Guardiani della Galassia è uno dei risultati più incredibili del Marvel Cinematic Universe. E molto di questo successo è stato generato anche dalla cura dei dettagli e dalla costruzione dei personaggi.

Nel frattempo al cinema è atteso Guardiani della Galassia Vol. 3 ma i fan dovranno aspettare ancora un po'. Infatti il terzo capitolo dovrebbe arrivare nelle sale nel 2020.