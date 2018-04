Guardiani della Galassia: James Gunn condivide il primo test di Star-Lord

Mentre sono tutti in fibrillazione per l’approdo nelle sale cinematografiche di Avengers: Infinity War, James Gunn ha condiviso una chicca dalla lavorazione del primo Guardiani della Galassia.

Il regista ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram il primo test-screening di Chris Pratt mentre prova la sua iconica maschera di Star-Lord. Il test, condiviso anche per promuovere l’uscita della pellicola di Anthony e Joe Russo, mostra anche la prima versione del costume di Star-Lord/Peter Quill, ovvero una prima versione della sua giacca Ravager e pagine su pagine di concept art attaccate alle pareti alle spalle dell’attore.

Ricordiamo che Gunn ha contribuito alla lavorazione di Avengers: Infinity War scrivendo i dialoghi riguardanti i “suoi” Guardiani, nonché suggerendo la canzone che serve da introduzione al gruppo all’interno del crossover.

Avengers: Infinity War è approdato nelle sale italiane lo scorso 25 aprile. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.

Nell’immenso cast troviamo Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Idris Elba, Peter Dinklage, Benedict Wong, Pom Klementieff, Karen Gillan, Dave Bautista, Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow, Benicio del Toro, Chris Pratt e Josh Brolin.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.