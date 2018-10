Guardiani della Galassia 3: trapelato il titolo di lavorazione

Nelle ultime ore è trapelato online il titolo di lavorazione di Guardiani della Galassia vol.3, film Marvel la cui produzione è stata definitivamente interrotta dopo il licenziamento di James Gunn.

Secondo una nuova inserzione da Production Weekly, la terza puntata della serie era stata elencata sotto il titolo provvisorio di Hot Christmas. Generalmente i titoli di lavorazione per film popolari fanno riferimento a qualcosa, che sia una passione del regista o un dettaglio del film in questione, ma ad oggi non è dato sapere per cosa stesse Hot Christimas.

Le riprese per Guardiani della Galassia vol. 3 sarebbero dovute partire nei prossimi mesi, ma come sappiamo il film è rimasto senza un regista. Secondo Sean Gunn, fratello di James e uno dei protagonisti della saga, la Marvel utilizzerà la sceneggiatura che il regista aveva già terminato e che il film si farà, anche se non è ancora stato stabilito quando. I membri del cast si sono ampiamente schierati con il regista, in particolare Dave Bautista, che ha affermato di non avere alcuna intenzione di partecipare ad un eventuale terzo capitolo della saga senza il coinvolgimento di Gunn.

Nel frattempo, l'ironia di Hollywood ha voluto che James Gunn firmasse per la Warner Bros. e la DC Entertainment, che lo hanno ingaggiato per scrivere la sceneggiatura dell'atteso Suicide Squad 2.