Guardiani della Galassia 3: Chris Pratt conferma la data delle riprese

Durante una recente intervista con MTV per promuovere il suo nuovo film Jurassic World - Il Regno Distrutto, Chris Pratt ha confermato che le riprese per Guardiani della Galassia Vol. 3 inizieranno a gennaio 2019.

Nonostante i Marvel Studios non abbiano comunicato nulla di ufficiale riguardo la Fase 4 del proprio Universo Cinematografico, sappiamo per certo che alcuni film sono già in lavorazione, come Black Phanter 2 e il sequel di Spider-Man: Homecoming.

Dopo Avengers: Infinity War e il suo sequel diretto (ad oggi noto solo come Avengers 4) sappiamo che il Marvel Cinematic Universe cambierà radicalmente rispetto a quello che abbiamo imparato a conoscere nei suoi primi due lustri di vita, e pare proprio che sarà il nuovo film di James Gunn a stabilire la direzione che l'universo narrativo prenderà per i prossimi 10-20 anni. Inoltre, Guardiani della Galassia Vol. 3 rappresenterà l'ultima avventura del team come lo conosciamo oggi, che in futuro potrebbe cambiare radicalmente dal punto di vista della formazione.

Qualche tempo fa vi avevamo riportato che le riprese del film sarebbero iniziate probabilmente a gennaio 2019, e adesso arriva la conferma. Il protagonista del film Chris Pratt durante un recente tour promozionale per il nuovo film della saga di Jurassic Park ha dichiarato: "Mi hanno detto che dovrò girare Guardiani della Galassia vol. 3 a gennaio 2019, e spero che non sia l'ultima volta che dovrà vestire i panni di Star-Lord. Ma non conosco i piani per il futuro quindi posso esserne sicuro."

Dave Bautista ha già confermato la sua presenza nel capitolo conclusivo della trilogia di James Gunn, e insieme a lui e Pratt torneranno anche Zoe Saldana e i doppiatori di Rocket Raccoon e Groot Bradley Cooper e Vin Diesel.