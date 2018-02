Guardiani della Galassia 2: il cameo di Stan Lee era stato concepito in maniera diversa

Come conseguenza della diffusione online dello script originale di, è emersa una sottile differenza nella scena che riguarda il cameo di

Comicbook.com ha infatti pubblicato la battuta che il fondatore della Marvel ha nel sequel di James Gunn, ovvero: “Tuttavia, prima che fossi così bruscamente interrotto, a quel tempo ero un agente della Federal Express” (“Anyway, before I was so rudely interrupted, that time I was a Federal Express agent”); inizialmente la frase pensata per il personaggio era, invece: “Tuttavia, prima che fossi così bruscamente interrotto, a quel tempo ero un veterano della Seconda Guerra Mondiale” (“Anyway, before I was so rudely interrupted, that time I was a World War II vet”).

I fan capiranno immediatamente che la frase originale è un evidente rimando al cameo di Stan Lee in Avengers: Age of Ultron, mentre quella modificata che è finita nella pellicola di Gunn si riferisce a Captain America: Civil War dei fratelli Anthony e Joe Russo.

Nonostante il sottile cambiamento della fase, questo corrobora comunque la teoria che la figura di Lee nell’Universo Cinematografico Marvel sia veramente un Osservatore. Lee continuerà la sua striscia di cameo anche nel prossimo film Marvel in arrivo, ovvero Black Panther.