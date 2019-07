Guardiani 3, Black Panther 2, Captain Marvel 2 sono in fase di sviluppo

Dopo l'annuncio dedicato a Blade, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha voluto precisare lo status di almeno tre titoli assenti dalla nuova presentazione della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

Questi titoli sono Guardiani della Galassia vol.3, Black Panther 2 e Captain Marvel 2. Assenti dalla presentazione, Feige si è limitato a dire che sono tutti e tre in fase di sviluppo attivo e saranno sicuramente annunciati nei prossimi anni.

Per intenderci i Marvel Studios non hanno ufficializzato le tre pellicole che usciranno nel 2022 e che, presumibilmente, saranno proprio queste tre. Sappiamo che Guardiani della Galassia vol.3 è più che sicuro che uscirà nel 2022 visto che James Gunn ci lavorerà dopo la fine delle riprese di The Suicide Squad e, dunque, non prima del prossimo anno.

Di Black Panther 2 sappiamo che il filmaker Ryan Coogler sta iniziando i lavori dello script proprio in queste settimane il che vuol dire che la Marvel gli darà tutto il tempo per ultimare i suoi lavori; di Captain Marvel 2 non sorprende l'arrivo di un sequel visto che il primo film ha sbancato i botteghini. Assente, per il momento, un terzo film dedicato ad Ant-Man che, probabilmente, verrà annunciato più in là.