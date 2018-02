Guardian Bravo nel nuovo trailer di Pacific Rim - La rivolta

Un nuovo video diffuso in tv di, ci introduce al personaggio di Guardian Bravo. In un contesto d'azione, il gigante usa la sua frusta elettricamente carica per cercare di fermare la bestia Kaiju, apparentemente senza risultato, in quanto viene visto un Jaeger scagliato con forza in mezzo ai palazzi.

"Ho adorato il primo film e uno dei motivi principali è Idris Elba" ha rivelato John Boyega a ComicBook.com al New York Comic-Con. Boyega si è detto entusiasta d'interpretare il figlio del personaggio di Elba.

"Si tratta di qualcosa che non avrei mai immaginato. Mi sono visto in un Jaeger e mi sono detto 'Oh, merda! Proprio qui mi avete portato".

Il personaggio di Boyega sembra seguire sulla falsariga quello del padre, interpretato da Idris Elba. Jake sarà una mela che cadrà dall'albero più lontano di quanto ci si aspetti:"Lo troviamo all'inizio del film in circostanze diverse rispetto al padre".

Anche Scott Eastwood ha voluto raccontare il suo punto di vista:"Jake non è niente senza il suo migliore amico. Ci sono alcuni problemi da risolvere del passato".

Steven S. DeKnight deve raccogliere la pesante eredità di Guillermo del Toro:"Guillermo ha preparato la tavola. Volevamo esser sicuri di aver onorato ciò che ha creato e aver ampliato l'universo. Si spera che questo sia solo il primo passo verso un franchise più grande. Volevamo davvero onorare il primo film e andare avanti, muoverci fino a dieci anni nel futuro".

Il cast di Pacific Rim - La rivolta comprende John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, Adria Arjona, Charlie Day, Burn Gorman, Rinko Kikuchi, Dustin Clare, Karan Brar, Nick E. Tarabay e Daniel Feuerriegel. L'uscita è prevista per la fine di marzo negli Stati Uniti.