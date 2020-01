Guardiamo insieme i primi 10 minuti di Zombieland: Doppio Colpo

Columbus, Wichita, Tallahassee e Little Rock ci mostrano com'è la vita dopo, o meglio, durante l'apocalisse zombie in questa extended preview di 10 minuti di Zombieland: Doppio Colpo.

Ruben Fleischer ci accoglie nuovamente a Zombieland con una brillante introduzione che ci presenta, come prima cosa, i vari tipi di zombie conosciuti dai nostri eroi (potete immaginare quanto esilaranti possano essere i loro nomi).



Dopo l'utile carrellata informativa, ci attende un'epica sequenza a rallenty in cui i nostri (Jesse Eisenberg, Emma Stone, Woody Harrelson e Abigail Breslin) iniziano a uccidere gli zombie che bloccano l'ingresso alla Casa Bianca a suon di Master of Puppets dei Metallica.



Una volta riconquistato il 1600 Pennsylvania Ave NW, Columbus e il resto della banda si stabilisce permanentemente nell'edificio, cercando di renderlo il loro rifugio.



Tra ristrutturazioni, decorazioni e festeggiamenti vari (Natale a Zombieland potrebbe essere un titolo accattivamente per il prossimo cinepanettone), scopriamo anche che Little Rock è abbastanza stufa di essere l'unica teenager del gruppo...



La preview termina con il suo personaggio che decide di porre fine al Natale anticipato organizzato da Tallahassee ("Non è Natale, diamine, è il 17 novembre!").



E voi, avete visto Zombieland: Doppio Colpo al cinema? Vi è piaciuto? Fateci sapere nei commenti. A questo link trovate invece la nostra recensione di Zombieland: Doppio Colpo.