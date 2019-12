Guardate lo spassoso cameo di Stephen King in IT - Capitolo 2

In occasione dell'uscita di IT - Capitolo 2 in Home Video, Warner Bros. ha diffuso in rete la clip del cameo di Stephen King nel film di Andy Muschietti.

Per la sorpresa degli spettatori, e in particolare dei fan del romanzo originale, il Maestro dell'Horror è apparso in una scena con James McAvoy: in un modo che ricorda i cameo del compianto Stan Lee nei film della Marvel, King veste i panni del proprietario di un negozio di antiquariato in cui Bill Denbrough ritrova la sua vecchia bicicletta. Essendo Bill uno scrittore e sceneggiatore, il simpatico scambio di battute tra i due personaggi - con King che rifiuta un autografo di Bill perché, come tutti gli altri, ne ha detestato il finale - è subito diventato uno dei momenti più memorabili della pellicola.



Potete trovare il filmato nel player in alto.

IT - Capitolo 2, lo ricordiamo, è ambientato 27 anni dopo gli eventi del primo capitolo. Quando le persone iniziano a scomparire a Derry, Mike chiede agli altri membri del Club dei Perdenti di tornare a casa per distruggere IT una volta per tutte. Segnati dal passato, i protagonisti devono superare le loro paure più profonde per sconfiggere Pennywise che ora è più letale che mai.

Leggete la nostra recensione di IT - Capitolo 2.