Guardate le magnifiche foto che Ben Affleck ha scattato ad Ana de Armas

In questi giorni è stato confermato che Ana de Armas e Ben Affleck fanno ufficialmente coppia, coi paparazzi che si sono sbizzarriti ad immortalare le loro passeggiate romantiche sulle rive di Cuba.

Poche ore fa, e proprio da quelle spiagge, sono arrivate sulla pagina ufficiale Instagram della de Armas delle nuove foto di grande atmosfera che immortalano l'attrice nel panorama della sua terra natia: dietro la macchina fotografica a quanto pare c'era proprio Affleck, a sua volta immortalato dai più curiosi.

Insomma, nonostante la lunga pausa dopo il fiasco commerciale de La Legge della Notte, quarto film da regista dopo Gone Baby Gone, The Town e il premio Oscar Argo, pare proprio che l'attore non abbia perso il suo occhio cinematografico. Nella speranza di vederlo tornare presto in cabina di regia, vi rimandiamo alle prime foto dal set di The Last Duel, nuovo film di Ridley Scott che Affleck ha scritto insieme a Matt Damon e che avrà per protagonisti i due attori insieme ad Adam Driver.

In aggiunta, vi ricordiamo che la coppia Ana de Armas e Ben Affleck sarà i protagonista di Deep Water, il nuovo thriller erotico di Adrian Lyne. La storia racconta di Vic e Melinda Van, una giovane coppia sposata i cui "giochi mentali" prendono una brutta piega quando le persone intorno a loro iniziato a morire.