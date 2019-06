Guardate Keanu Reeves nei panni di Wolverine in una fan-art del Marvel Cinematic Universe

Mentre si rincorrono le voci sul coinvolgimento di Keanu Reeves ne Gli Eterni, nuovo film Marvel Studios attualmente in lavorazione, ecco spuntare su internet una bellissima fan-art che immagina l'attore nei panni del mutante Wolverine.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'immagine è ispirata principalmente da un poster promozionale di John Wick, dal quale l'artista Mizuri è partito per reinventare Reeves nei panni dell'X-Man Logan.

Il mutante è apparso per l'ultima volta sul grande schermo nel 2017, col pluripremiato e acclamato Logan di James Mangold: naturalmente, come in tutte le precedenti iterazioni, ad interpretarlo è stato Hugh Jackman, che però ha ufficialmente detto addio al ruolo.

Il personaggio sarà prossimamente reboottato dai Marvel Studios di Kevin Feige ed entrerà nel Marvel Cinematic Universe: il produttore non ha ancora specificato quando la saga degli X-Men tornerà sul grande schermo sotto la sua etichetta, ma ora che il tanto chiacchierato affare Disney-Fox è stato portato a compimento, non si tratta che di una questione di tempo.

Secondo voi chi finirà per raccogliere la pesante e scomodissima eredità lasciata da Jackman? Recentemente, l'artista BossLogic ha immaginato Charlie Hunnam nei panni di Wolverine, mentre Matthew Vaughn, regista di X-Men: L'Inizio, ha dichiarato di aver sempre pensato a Tom Hardy come sostituto ideale.