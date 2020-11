Guardate Josh Brolin vestito da bambino grasso mentre fa Kung Fu

Come tantissime altre star di Hollywood, da Ray Fisher alla famiglia di Neil Patrick Harris, da Karl Urban a moltissimi altri, anche Josh Brolin di Avengers: Endgame non ha saputo resistere alla tentazione di vestirsi per Halloween e condividere foto e video via social, e bisogna ammettere che il travestimento dell'interprete ci ha sorpresi.

Nel materiale condiviso direttamente da Brolin via Instagram, infatti, vediamo un video e un paio di foto. Nelle immagini lo vediamo mascherato da bambino grasso con tanto di cuffietta, bavaglino e pannolone, in due delle foto davanti a quella che dovrebbe essere la figlia o la nipote. In un'altra è invece insieme alla moglie Kathryn Boyd.



La cosa più divertente e assolutamente da guardare è però il video, dove vediamo Brolin sempre vestito da bambino ciccione mentre si destreggia nel bel mezzo della strada davanti a casa sua in delle mosse di Kung Fu. Un modo di sbizzarrirsi in allegria durante una giornata un po' di diversa dal solito a causa della Pandemia da Coronavirus, che sarà anche riuscito a togliere dolcetto o scherzetto ai bambini ma non la felicità di godere dei piccoli momenti casalinghi tutti insieme.



Con un padre così, poi, è tutto un programma.



