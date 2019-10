Guardate Joaquin Phoenix nella nuova, suggestiva clip ufficiale di Joker!

Joaquin Phoenix è stato ospite al Jimmy Kimmel Live dove, oltre a un video dietro le quinte con l'attore furioso, è stata mostrata una nuova clip ufficiale tratta da Joker.

Il filmato, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, fa parte della suggestiva scena anticipata nel trailer in cui Arthur Fleck, che ha ormai iniziato la trasformazione nel Clown Principe del Crimine, danza elegantemente dentro un bagno della metropolitana.

Premiato con il Leone d'Oro alla recente Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola di Todd Phillips si prepara finalmente a debuttare nelle sale italiane partire da domani, 3 ottobre. Come ha detto la Warner Bros. in seguito alle polemiche sulla violenza, "è tempo che gli spettatori vedano il film."

Secondo le ultime previsioni del box office, Joker punta a un primo weekend record da 80 milioni di dollari nei soli Stati Uniti, mentre per quanto riguarda il botteghino globale potrebbe addirittura superare il traguardo dei 150 milioni.

Vi ricordiamo che nel cast ci saranno anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Brett Cullen, Bill Camp, Shea Whigham, Marc Maron, Josh Pais, Leigh Gill e Douglas Hodge. Per altri approfondimenti vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Joker. Vi è piaciuta questa nuova clip ufficiale? Fatecelo sapere nei commenti.