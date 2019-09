Guardate James Gunn e le star di The Suicide Squad alla premiere di Joker

L'anteprima statunitense di Joker, tenutasi sabato 28 a Los Angeles, avrà anche vietato ai giornalisti il tappeto rosso, ma ha garantito l'accesso a degli ospiti d'eccezione: la Suicide Squad di James Gunn.

Pochi minuti fa, infatti, l'acclamato regista e sceneggiatore della saga di Guardiani della Galassia ha postato sulla sua pagina ufficiale di Instagram una foto dal dietro le quinte del cinema, in cui è ritratto in compagnia di alcuni membri del suo prossimo film, come Margot Robbie, Pete Davidson, Jai Courtney, Joel Kinnaman, il fratello del regista, Sean Gunn e la new entry Nathan Fillion. Fra gli altri, i più attenti di voi noteranno anche Pom Klementieff, interprete di Mantis nel Marvel Cinematic Universe, che però non avrà alcun ruolo in The Suicide Squad.

"Alcuni membri di The Suicide Squad (e Pom)" ha infatti scherzato Gunn nella didascalia di accompagnamento alla foto. "Molti di noi stanno facendo cose strane in questa foto. Dopo una proiezione di Joker (grazie Warner Bros. Pictures!)".

Oltre ai sopracitati, il gigantesco cast di The Suicide Squad includerà anche David Dastmalchian, John Cena, Joaquín Cosío, Mayling Ng, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba e Michael Rooker.

Il film, le cui riprese sono attualmente in corso, uscirà il 6 agosto 2021 e godrà di enormi set ed effetti reali.