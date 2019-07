Guardate l'inquietante nuovo trailer di Scary Stories To Tell In The Dark

Dopo esserci lasciati inquietare dal primo spot televisivo di Scary Stories To Tell In The Dark, il nuovo film del regista norvegese André Øvredal torna a mostrarsi in un nuovo trailer italiano.

Come di consueto, nel filmato che potete visionare comodamente all'interno dell'articolo, vengono mostrate sequenze raccapriccianti che ancora una volta alzano le aspettative per il nuovo film prodotto da Guillermo Del Toro, sicuramente fra gli horror più interessanti della prossima stagione cinematografica insieme a It 2 e Doctor Sleep.

Il film è tratto dall’omonimo e terrificante bestseller di Alvin Schwartz, autore cult della narrativa horror, famoso per la sua prolifica produzione letteraria dedicata a opere che hanno esplorato il folklore della cultura americana muovendosi tra miti, leggende e racconti di paura.

Scary stories to tell in the dark fa parte di una saga letteraria pubblicata tra il 1981 e il 1991, corredata da illustrazioni originali di Stephen Grammel e composta da 29 storie tra magia e terrore:è a queste che Guillermo Del Toro si è ispirato nello scrivere la sceneggiatura insieme a Patrick Melton e Marcus Dunstan.

Nel cast Zoe Colletti, Austin Abrams, Gabriel Rush, Michael Garza, Austin Zajur, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint e Natalie Ganzhorn.

Per altri approfondimenti, leggete alcune dichiarazioni di Guillermo Del Toro su Scary Stories To Tell In The Dark.