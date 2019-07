Guardate l'incredibile livello di dettaglio raggiunto dalla Pixar in Toy Story 4

Nei 24 anni trascorsi dall'uscita del primo Toy Story la Pixar, pioniera del cinema d'animazione in CGI, ha compiuto letteralmente dei passi da gigante fino ad arrivare all'ultimo Toy Story 4, attualmente in programmazione nelle sale italiane.

In calce all'articolo, vi mostriamo alcuni esempi dell'incredibile livello di dettaglio raggiunto dal film diretto da Josh Cooley.

Al di là dell'intelligenza arguta dietro alle tematiche e all'originalità della sceneggiatura del film, le partiture musicali, i personaggi e le performance vocali, sia la critica che il pubblico hanno applaudito all'innovazione tecnica che regge l'impianto d'animazione 3D, con la quale la produzione è riuscita a partorire delle immagini incredibilmente sofisticate.

Il film, ve lo ricordiamo, è attualmente in programmazione in tutti i cinema italiani, dove continua ad incassare molto bene in parallelo ai guadagni ricavati sia a livello domestico che negli altri mercati internazionali. Tra le prossime uscite Disney figura anche il remake live-action de Il Re Leone, diretto da Jon Favreau, che arriverà per il mercato nostrano dal prossimo 29 agosto.