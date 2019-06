Guardate Hugh Jackman servire il caffè a un folla entusiasta di fan a Chicago. Foto

Hugh Jackman sta attualmente girando in tour per gli Stati Uniti d'America con lo spettacolo The Man. The Music. The Show, approdato proprio in questi giorni a Chicago, dove l'amatissimo interprete australiano ha trovato tra una prova e l'altra il tempo di fare un'improvvisata ai suoi fan, servendogli del caffè.

Lo scorso venerdì, infatti, Jackman ha condiviso molte foto sul suo profilo Instagram dove era possibile vederlo servire della tazzè di caffè a una folla entusiasta di fan, tutto dall'interno di un furgoncino con la scritta Laughing Man, che fa parte della fondazione Laughing Man Coffee Company co-fondata dall'attore insieme a David Steingard.



Nell'improvvisata, ovviamente, Jackman non si è tirato minimamente indietro nel firmare una quantità considerevole di autografi su fazzoletti, pezzi di carta e poster di gente accorsa appositamente lì per farsi servire il caffè dalla star e ricevere un piccolo regalo. L'attore ha scritto via Instagram: "Grande amore per Chicago! Grazie mille per aver scoperto e diffuso l'amore di Laughing Man".



La compagnia di Caffè dell'attore aveva già interessato i media e i social grazie a una foto nel 2018, dove si vedeva Jackman in compagnia dell'amico Ryan Reynolds, con il primo che scriveva: "Non facciamo in tempo a mettere l'annuncio per un nuovo barman che si presenta Ryan Reynolds".