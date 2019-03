Guardate i fantastici character poster di John Wick 3 - Parabellum!

Lionsgate ha diffuso in rete (via IGN) 10 nuovi poster ufficiali dedicati ai personaggi di John Wick 3 - Parabellum, atteso terzo capitolo della saga action che vede Keanu Reeves nei panni di un ex serial killer.

Potete trovare le immagini seguendo questo link.

I poster ci mostrano, oltre al nostro protagonista, anche i personaggi di Sofia (Halle Berry), Tick Tock Man (Jason Mantzoukas), the Director (Anjelica Huston), the Elder (Said Taghmaoui), The Adjudicator (Asia Kate Dillon), Zero (Mark Dacascos), Charon (Lance Reddick), The Bowery King (Laurence Fishburne), e Winston (Ian McShane).

In questo terzo capitolo John Wick è in fuga per via della taglia da 14 milioni di dollari che pende sulla sua testa, causata dall'infrazione dell'importantissima regola del Continental Hotel: non uccidere nessuno all'interno di esso. Prima di essere tagliato definitivamente fuori da tutti gli altri membri, il manager del Continental Winston ha offerto a John un'ora di libertà nella quasi dovrà provare a sopravvivere.

Nuovamente diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad, John Wick 3 - Parabellum debutterà nelle sale italiane il 16 maggio, un giorno in anticipo rispetto alla release americana. Secondo quanto dichiarato dal regista, i primi test screening del film hanno ricevuto la stessa accoglienza positiva dei primi due capitoli.