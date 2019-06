Guardate il divertente honest-trailer del film MCU Captain Marvel

Ora che Captain Marvel si prepara ad arrivare in edizione home-video, il film del Marvel Cinematic Universe è stato "vittima" del celebre canale YouTube Honest Trailer, che ha omaggiato il film con Brie Larson con un filmato particolarmente divertente.

Come al solito, potete gustarvelo nel player all'interno dell'articolo.

L'honest-trailer di Captain Marvel, che si focalizza sugli anni '90, su quanto Carol sia "emotiva" e soprattutto sulla relazione tra Fury e Goose, in realtà all'inizio ci spiazza totalmente partendo con una nota drammatica dedicata a Stan Lee, proprio come il film di Anna Boden e Ryan Fleck.

Dopodiché, il video si trasforma in una serie di colpi bassi indirizzati al film Marvel Studios, puntando il dito su chi sia davvero il "primo vendicatore" (tecnicamente è Capitan America, ma il film sostiene il contrario) e quanto Carol faccia di tutto per ignorare i consigli di chi, incessantemente, le raccomanda di tenere a bada le proprie emozioni.

