Guardate i concept ufficiali di James Cameron per il primo Terminator!

In attesa di vedere nelle sale il terzo capitolo canonico della saga, grazie a Joseph Gordon-Levitt possiamo dare un'occhiata ad alcune delle concept art realizzate da James Cameron in persona per il suo Terminator.

Nei giorni scorsi l'attore ha infatti pubblicato sul proprio profilo Twitter una serie di artwork che ci mostrano le prime idee di Cameron per il Cyborg interpretato in seguito da Arnold Schwarzenegger, di ritorno in Terminator: Destino Oscuro nel ruolo del nuovo T-8000. Potete trovare le immagini in calce.

Schwarzenegger è da poco apparso nella nuova immagine ufficiale del film di Tim Miller, che per l'occasione ha rivelato dei retroscena sul primo giorno sul set di Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor, un ritorno che i fan di Terminator aspettavano ormai da molto tempo.

Tra i volti noti di Destino Oscuro, sequel diretto di Terminator 2 - Il giorno del giudizio, ci sarà anche il John Connor interpretato da Edward Furlong, che in una recente intervista ha descritto il suo ritorno nel franchise come una vera e propria benedizione.

Il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre e vedrà tra nel cast anche Mackenzie Davis, Natalia Reyes e infine Gabriel Luna nei panni del nuovo e spietato Terminator. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla featurette di Destino Oscuro mostrato in occasione del Comic-Con.