Guardate questo commovente video tributo a Captain America

Punto fermo dei Vendicatori e di tutto il Marvel Cinematic Universe, il Captain America di Chris Evans è stato uno dei grandi protagonisti di Avengers: Endgame e della prima grande macrofase conosciuta come la Infinity Saga.

Attenzione, seguono spoiler su Avengers: Endgame.

Il leader dei Vendicatori non si è sacrificato come il suo amico Tony Stark ma con il film dei fratelli Russo ha raggiunto il suo apice difendendo la Terra dall'attacco di Thanos e decidendo in seguito di rimanere nel passato, dove era tornato per rimettere al loro posto le Gemme dell'Infinito, per vivere una vita serena con la sua amata Peggy Carter. Steve è poi tornato nel presente invecchiato di molti anni per consegnare al suo amico Sam il suo scudo da Captain America.

Il filmato, che come sempre potete visionare comodamente in calce alla notizia, ripercorre il cammino di Steve Rogers all'interno del Marvel Cinematic Universe: dal primo storico Captain America: Il primo Vendicatore passando per The Avengers e arrivando al quartetto di film diretto dai Russo, The Winter Soldier, Civil War e gli ultimi due capitoli degli Avengers.

A meno di sorprese Cap non tornerà per le prossime fasi del MCU - qui trovate il calendario completo della Fase 4 - anche se è molto probabile una sua apparizione nella serie targata Disney+ What... If? in cui saranno esplorati alcuni eventi alternativi del franchise. I fratelli Russo nei mesi scorsi hanno comunque aperto alla possibilità di vedere in futuro la prosecuzione della storia tra Cap e Peggy.