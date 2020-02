Guardate la barca di Jungle Cruise affondare con la canzone di Titanic in sottofondo

Come vi abbiamo riportato qualche ora fa, nella giornata ieri la barca di Jungle Cruise è affondata durante uno dei suoi tanti giri turistici al Walt Disney World.

Fortunatamente non ci sono stati feriti - il fiume su cui viaggia il battello è poco profondo - e l'attrazione ha riaperto i battenti quasi immediatamente, ma in questi minuti sta diventando virale un video che ha ripreso l'accaduto e sotto al quale è stata montata la canzone My Heart Will Go On, celebre brano della colonna sonora di Titanic interpretato da Celine Dion.

Come al solito, potete gustarvi il filmato in calce all'articolo.

La celebre attrazione è alla base del nuovo film Jungle Cruise, con protagonisti Emily Blunt e Dwayne 'The Rock' Johnson. L'opera, in arrivo per i cinema italiani ad agosto 2020 e diretta da Jaume Collet-Serra, è ambientata nella giungla amazzonica e vede Johnson nei panni di un carismatico capitano di un battello (si, quel battello), mentre la Blunt vestirà i panni di una determinata esploratrice impegnata in una missione di ricerca accompagnata da suo fratello, interpretato da Jack Whitehall: sulle tracce di un albero mitologico dai poteri curativi, il trio dovrà vedersela con pericolosi animali selvaggi e con la spietata competizione di un gruppo di esploratori tedeschi senza scrupoli che faranno di tutto pur di raggiungere l'albero prima di loro.

Qualora ve lo siate persi, recuperate il primo trailer di Jungle Cruise.