Guardate una scena inedita di Avengers: Infinity War con Spider-Man e Doctor Strange

Una delle scene cancellate da Avengers: Infinity War è stata appena rivelata su Twitter e presenta Doctor Strange fare squadra con Spider-Man per cercare di salvare i Guardiani della Galassia su Titano, durante lo scontro con Thanos.

La sequenza, priva dei ritocchi visivi necessari per considerarla completa, è contenuta fra gli inserti speciali del cofanetto della Infinity Saga. Potete visionarla in calce all'articolo.

Nella scena, mentre le loro anime sono separate dai loro corpi, Stephen Strange e Peter Parker studiano un piano per soccorrere i Guardiani: divertente la battuta di Spider-Man che sottolinea quanto sia pesante Star-Lord, un riferimento ad una celebre battuta di Rocket arrivata all'inizio del film ("Sei ad un panino dall'obesità!").

Nel caso in cui altre scene cancellate dai film del Marvel Cinematic Universe contenuta nel set della Infinity Saga dovessero arrivare online, come al solito saremo in prima linea per segnalavele, quindi rimanete sintonizzati.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale Everycult su Infinity War e ad una scena scartata con Thor, che nel film dei Russo originariamente avrebbe dovuto riconquistare Stormbraker battendosi con il Serpente del Mondo.

Nel frattempo vi ricordiamo che il prossimo film del MCU sarà Black Widow, in uscita a maggio 2020: l'opera, diretta da Cate Shortland e scritta da Jac Schaffer, sarà ambientata tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, e oltre a Scarlett Johansson nei panni di Natasha includerà nel cast anche David Harbour (Stranger Things, Hellboy) nei panni di Alexei alias Red Guardian, Florence Pugh (Lady Macbeth, The Little Drummer Girl) nei panni di Yelena Belova e la premio Oscar Rachel Weisz (La Favorita) come Melina.