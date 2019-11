A ben guardare, il destino di Tony Stark era anticipato nel primo Iron Man

Con Avengers: Endgame si è conclusa, in modo epico, la cosiddetta Infitity Saga del Marvel Cinematic Universe. In attesa della Fase 4, molti fan stanno rivedendo i vecchi film e in particolare il percorso di Tony Stark, che negli anni si trasforma da freddo affarista a coraggioso eroe.

E a quanto pare, l'uscita di scena di Tony Stark, il suo sacrificio per sconfiggere Thanos, è qualcosa che, a saper leggere tra le righe, era già chiaro ed è stato anticipato nel primo Iron Man.

Un utente Reddit, infatti, ha messo a confronto un dialogo del film diretto da Jon Favreau nel 2008 con il momento decisivo di Avengers: Endgame, mostrando quanto azzeccate siano le frasi del primo per spiegare il secondo. Si tratta di un dialogo di Tony (Robert Downey Jr) con Ho Yinsen, lo scienziato che gli ha salvato la vita e lo ha aiutato a sviluppare la tecnologia del reattore ad arco e della tuta Mark I. "È così che vuoi uscire di scena? È questo l'ultimo atto di sfida del grande Tony Stark? O vuoi fare qualcosa al riguardo?"

Il personaggio di Robert Downey Jr è stato fondamentale per il Marvel Cinematic Universe, e il suo addio è stato vissuto in modo agrodolce. Per i fan di lunga data è difficile immaginare un futuro del MCU senza Iron Man. Eppure "abbiamo dovuto scendere" ha riconosciuto lo stesso attore. "Lo abbiamo deciso e sapevamo che parte del lavoro consisteva nello scendere dal bus e lasciarlo proseguire verso altre destinazioni."

Intanto, per Avengers: Endgame è partita la campagna per gli Oscar 2020. Nella Fase 4, invece, occorrerà trovare un nuovo villain dopo Thanos.