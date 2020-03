Guai in vista nel primo poster de La Famiglia Willoughby, nuovo film animato di Netflix

Dopo il primo trailer ufficiale de La Famiglia Willoughby, il nuovo film d'animazione del servizio di streaming Netflix torna a mostrarsi anche con un nuovo poster ufficiale.

Come al solito potete visionarlo in calce all'articolo.

Il film, annunciato nel 2018 insieme a diversi altri progetti animati tra i quali anche l'attesissimo Pinocchio di Guillermo Del Toro, è basato sull'omonimo libro di Lois Lowry conosciuto in originale come The Willoughbys, e arriverà sul servizio di streaming on demand dal prossimo 22 aprile.

Diretto da Kris Pearn su una sceneggiatura scritta a quattro mani con Mark Stanleigh, il film racconterà la storia di una famiglia tutt'altro che canonica, con i figli protagonisti che, convinti che starebbero meglio senza i loro genitori egoisti, architettano un piano astuto per mandarli in vacanza: intraprendono così quella che la sinossi ufficiale definisce 2un'avventura vorticosa" per scoprire cosa significhi davvero essere una famiglia.

Nel cast di doppiatori nella versione originale troviamo Alessia Cara, Will Forte e Maya Rudolph, ma anche Terry Crews, Martin Short, Jane Krakowski, Sean Cullen e Ricky Gervais.

Ricordiamo che Netflix viene da un'annata d'oro per quanto riguarda l'animazione, con ben due titoli nominati all'Oscar per il miglior film animato: I Lost My Body e Klaus; quest'ultimo è stato scelto da Everyeye ed inserito nella classifica dei migliori film del 2019.