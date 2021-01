Guai per Steven Seagal: il suo conto corrente russo è stato bloccato

Come probabilmente saprete, Steven Seagal possiede la cittadinanza russa e, gran parte delle sue attività finanziarie si svolgono attualmente proprio nello Stato guidato da Vladimir Putin ma, a quanto pare, nell'ultimo periodo qualcosa è andato storto.

La celebre star degli action movie si è infatti visto improvvisamente bloccare il proprio conto corrente dalle autorità locali e stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Moskva, ciò sarebbe dipeso dal mancato pagamento di alcune tasse. Nell'ex nazione dell'URSS infatti, per favorire il costante pagamento delle imposte, molto spesso accade che un conto venga posto sotto sequestro o come in questo caso bloccato. Il portavoce di Steven Seagal ha però chiarito che non c'è alcun problema e che anzi, quanto accaduto dipenderebbe da un mero errore burocratico.

Nonostante tutto l'attore continua ad essere un vero e proprio mito e uno dei massimi esperti di arti marziali a livello mondiale. Proprio a riprova dell'immensa stima provata nei riguardi di Steven Seagal, le autorità serbe gli hanno richiesto un aiuto per l'addestramento delle forze armate speciali. Insomma, gli anni passano ma la star di Absolution che questa sera torna in tv su Mediaset 20, non perde di certo il suo smalto. Se vi va, date uno sguardo a tutte le cose esilaranti che possono accadere solo nei film di Seagal.