Guadagnino annuncia un altro film dopo Separate Rooms! Nel cast Julia Roberts

Da Palermo a Hollywood il passo è stato (relativamente) breve per Luca Guadagnino, il regista italiano quasi sottovalutato in patria ma vera e propria star oltreoceano.

Dal premiatissimo Chiamami col tuo nome all'ambizioso Bones and All passando per il riuscito remake di Suspiria, l'autore siciliano sta vivendo un vero e proprio momento d'oro e sembra che la scia positiva possa proseguire anche con Challengers, il nuovo film di Guadagnino con Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor.



In attesa dell'uscita della prossima pellicola, prevista per il 25 aprile 2024, il regista è decisamente in vena di novità: dopo l'annuncio di Separate Rooms, nuovo lungometraggio queer con Josh O'Connor, un'altro intrigante progetto bolle in pentola.



Come riportato da Deadline, infatti, la nuova opera degli Amazon MGM Studios sarà diretta proprio da Luca Guadagnino: stiamo parlando di After the Hunt, scritto dalla sceneggiatrice Nora Garrett con protagonista l'amatissima diva Julia Roberts!



Il film è stato descritto come un thriller drammatico incentrato sulle vicende di una professoressa universitaria nel bel mezzo di un bivio esistenziale a causa di una pesante accusa rivoltale da un'ex studente e da fantasmi del passato che tornano a tormentare il suo presente.



Non si sa ancora molto in merito ad After the Hunt, ma voci interne parlano, addirittura, di una delle migliori sceneggiature lette negli ultimi tempi. Tutto ciò, naturalmente, alimenta l'attesa, la curiosità ed al tempo stesso la responsabilità sulle spalle di Luca Guadagnino, di certo maestro delle narrazioni intimiste e dell'approfondimento psicologico dei personaggi.



Ci attende, dunque, una pellicola riflessiva ed emotivamente sconvolgente, con una protagonista che si preannuncia, vista anche l'ambiziosa scelta di casting, una figura di notevole spessore pronta a diventare simbolo del nuovo cinema femminile, fatto di donne sempre più indipendenti, potenti, pericolose ma anche in pericolo, dalle mille sfumature razionali ed emotive. Non ci resta, pertanto, che attendere fiduciosi.

