Quanto guadagnerà Napoleon? Le previsioni sul nuovo film di Ridley Scott

Napoleon è costato molto, ma si prevede che l'incasso al box office ripagherà abbondantemente il budget iniziale. Al riguardo, una domanda sorge spontanea: quanto potrebbe guadagnare il nuovo film di Ridley Scott? Ecco una prima stima!

Dal mercoledì alla domenica, è previsto un incasso complessivo di 24 milioni di dollari. House of Gucci, sempre di Scott, ne ha incassati 22 in 5 giorni, ma stavolta va considerata la concorrenza di pellicole quali Wish di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn; in particolare, sia il film Disney che Napoleon debutteranno in sala il 22 novembre 2023.

Il budget spropositato non esclude la possibilità di un flop, ma alcuni fattori, come il possibile Oscar a Hoaquin Phoenix per la sua interpretazione in Napoleon, remano certamente nella direzione opposta. Senza contare il contributo di attori quali Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Ben Miles e Ludivine Sagnier.

"Napoleone è un uomo del quale sono sempre rimasto affascinato" ha dichiarato Scott, regista di Alien, Il gladiatore, Hannibal e The Last Duel. "È venuto dal nulla e ha governato letteralmente tutto, pur conducendo una guerra romantica con la moglie adultera Josephine. Ha dominato il mondo per cercare di conquistare il suo amore, e, quando non ci è riuscito, lo ha conquistato per distruggerla; e nel frattempo ha distrutto se stesso".

Joaquin Phoenix, invece, tornerà su grande schermo dopo Beau ha paura, la splendida pellicola di Ari Aster che non ha ottenuto il meritato successo. Riuscirà a essere all'altezza del ruolo? È ancora presto per dirlo: io scopriremo il prossimo 23 novembre 2023.